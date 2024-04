Basilicata dove sei? Dimenticata dalla sinistra causa inchieste a Bari, e prova difficile di campo “ristretto”

È acquattata laggiù, quasi al fondo dello stivale, ma non è geografico il motivo per cui, pur nell’imminenza del voto di domenica, la Basilicata sembra essere stata messa nel cassetto dei sogni sfumati dai contraenti stessi dell’alleanza pericolante di centrosinistra, e quasi dimenticata nelle settimane precedenti al voto, nonostante il bailamme scatenato in precedenza attorno al nome del candidato governatore. Bailamme che ha tenuto banco per molte settimane nella regione soprannominata “Texas d’Italia”, culla di giacimenti di petrolio, mentre nel centrodestra, dove pure non tutti erano inizialmente concordi nel sostenere il governatore uscente Vito Bardi, la speranza di vincere è cresciuta in modo indirettamente proporzionale allo scoramento che dilagava nell’altro schieramento, dove il campo largo immaginato da Elly Schlein si è fatto nel frattempo strettissimo: niente centristi, ché il candidato scelto, Piero Marrese, già presidente della provincia di Matera, è sostenuto da Pd, M5s e Avs ma non da Matteo Renzi e Carlo Calenda, e con un bel macigno in mezzo, sotto forma di inchieste baresi, quelle che hanno fatto scoppiare la crisi nella già problematica relazione politica tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader m5s Giuseppe Conte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE