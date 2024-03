Cuor di Speranza, il candidato mancato per la Basilicata

Chino nel suo studio, l’ex ministro non cercava la biro bensì un alibi per non correre alle elezioni regionali. Il principio è questo: se un posto non è sicuro, va rifiutato

Appena arrivato a Roma dalla sua Basilicata, quasi vent’anni fa, Roberto Speranza prese una casa in affitto con altri ragazzi. Nella sua cameretta da studente, avendo egli le idee già chiare, teneva un poster. Non di Anna Falchi in costume da bagno, bensì di Sandro Pertini in grisaglia nello studio del Quirinale. Tanto che all’appello, già ai tempi della scuola, si racconta ironicamente che mentre gli altri alunni rispondevano “presente” lui già diceva: “Presidente!”. E dunque come abbiano potuto immaginare, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, che egli, il presidente appunto, una volta conquistata la capitale d’Italia si sarebbe voluto candidare tra i sassi di Matera per fare il governatore della Basilicata, sua terra di origine, rischiando per giunta di perdere, resta un mistero. “Io gioco in nazionale e mi volete far tornare in serie B”, è la frase apocrifa (e smentita). D’altra parte, pure alle politiche, Speranza era stato eletto in Campania, con i voti di Vincenzo De Luca, mica in Basilicata con i voti suoi. Secondo un principio assai in voga tra i “nobili” della politica (e Speranza essendo il figlioccio di un “padre nobile” della sinistra, cioè di Massimo D’Alema, si sente un po’ “figlio nobile”).