Basilicata: si ritira Lacerenza, candidato di Pd e M5s. Calenda al Foglio: "Dilettanti allo sbaraglio, suicidio politico"

Esplode l'alleanza Pd e M5s. Si ritira il candidato. In Piemonte il M5s rompe pure con il Pd che ha indicato un suo nome. Calenda: "Fanno il gioco del centrodestra"

Pd e M5s perdono il loro candidato in Basilicata. Domenico Lacerenza ha annunciato il ritiro. Dopo aver costretto la prima scelta, Angelo Chiorazzo, a farsi da parte (era inviso al M5s) dopo aver chiesto inutilmente a Roberto Speranza di correre, dopo aver scelto Lacerenza (candidato che rilasciava interviste per dire “in verità non mi ha chiamato nessuno né il Pd né M5s”, Elly Schlein e Giuseppe Conte sono adesso senza candidato a poche settimane dalle elezioni regionali. C’è di più.

La scelta di Lacerenza era stata bocciata sia da Azione e Italia Viva che stavano guardando altrove. Renzi non ha escluso di sostenere Vito Bardi, il candidato di centrodestra, l’uscente, (“decideranno i dirigenti locali”) Azione ragiona sulla candidatura di Pittella. Il primo a commentare il ritiro è proprio Carlo Calenda che al Foglio dice: “Pd e M5s sono dilettanti allo sbaraglio, è un suicidio politico. Io non ho nulla in comune con loro. Questo non è fare politica. In Basilicata ero rimasto al veto di Conte. Non ho più sentito Schlein. E’ chiaro che sono alleati del centrodestra”. Negli stessi minuti, in Piemonte, il Pd ha annunciato la candidatura di Gianna Pentenero, ma il M5s non ci sta e annuncia un ulteriore candidatura perché “il Pd ha cambiato metodo, ora un nostro candidato”. Il campo largo è in rovine