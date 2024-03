Chiorazzo show. Fenomelogia dell'uomo che ha fatto ballare Schlein e Conte in Basilicata

Era spuntato sulla scena come possibile candidato-miraggio del centrosinistra in versione campo largo se non larghissimo, ma poi Angelo Chiorazzo, imprenditore del terzo settore e vertice del movimento cattolico “Basilicata casa comune”, vicino a Cl, non soltanto il campo largo se non larghissimo lo ha tenuto a lungo in scacco, visto il non accordo sul suo nome, ma da possibile candidato che non arretrava s’è fatto altro, e cioè uomo che ha dato le carte motu proprio e ha fatto ballare Elly Schlein e Giuseppe Conte.

