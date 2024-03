Il campo largo (senza Calenda) trova il candidato in Basilicata: è Domenico Lacerenza

L'accordo di Pd, M5s, +Europa e Avs dopo il passo indietro di Chiorazzo. L'ex primario di Potenza sfiderà il governatore forzista Vito Bardi

E alla fine il centrosinistra, seppur senza Azione, ha trovato il candidato in Basilicata. Lo annunciano con una nota congiunta (inviata dal M5s) la formazione civica ‘Basilicata Casa Comune’, il Pd, il M5S, AVS e +Europa. Questi partiti hanno chiesto di comune accordo al Domenico Lacerenza – "profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’ospedale regionale ‘San Carlo’ di Potenza" – di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell’amministrazione della Regione Basilicata. Sarà l'avversario del forzista Vito Bardi. Un civico dunque. "Le forze politiche di questo campo progressista ringraziano Angelo Chiorazzo, in rappresentanza di “Basilicata casa comune”, che pure si era reso disponibile a impegnarsi in prima persona per questa sfida, per la sua disponibilità a offrire il suo contributo nell'individuazione, di comune accordo, di un candidato unitario".

