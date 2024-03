Chiorazzo spina nel fianco di Schlein e Conte: propone un nuovo candidato o nessun passo indietro

"Nessun ritiro. Sta solo dialogando. In questi mesi mi ha sempre guidato solo ed esclusivamente l'amore per la mia terra. Per questo sono e resto in campo". Smentisce tutto. Angelo Chiorazzo, leader delle coop bianche lucane e candidato governatore designato dal Pd locale, non ritira per niente la sua candidatura come presidente della regione Basilicata, un passaggio fondamentale per rendere possibile l’alleanza tra Pd, M5s (ma in potenza anche Azione e Italia viva) per le regionali del prossimo 21 e 22 aprile. Il partito locale lo ha scelto come candidato, ma il suo nome impedisce al Pd un accordo con gli alleati, in una regione in cui il centrosinistra ha tutte le carte in regola per vincere. Per questo da giorni va avanti la moral suasion per un passo indietro dei delegati per il dossier lucano di Elly Schlein, i membri della segreteria dem Davide Baruffi e Igor Taruffi. Per il suo passo indietro Chiorazzo ha proposto un nome: quello di Giampiero Maruggi, presidente dell'Abi Basilicata, ma anche coordinatore del programma di "Basilicata casa comune", il movimento civico dello stesso Chiorazzo.

