Obiettivo: accontentare i 5s. Oggi Schlein vede Chiorazzo per chiedergli di ritirarsi

Questa mattina l'incontro tra il candidato in pectore del Pd alle regionali in Basilicata e la segretaria. Per convincerlo al passo indietro e convincere anche Conte in pole il nome è quello del manager della sanità Lorenzo Bochicchio

Si sogna l’Abruzzo, ma si tribola per la Basilicata. Da una parte il capo del M5s Giuseppe Conte, dall’altro Angelo Chiorazzo, il leader delle cooperative bianche lucane, votato come candidato del Pd locale. Nonostante quest’ultimo sia sostenuto anche da Roberto Speranza, uno che Conte chiama “il mio ministro”, il Movimento ha messo sul suo nome un veto inappelabile. Lui però di farsi da parte senza dire una parola, dopo l’acclamazione degli organismi del partito, non ne ha alcuna intenzione. Questa mattina sarà direttamente la segretaria del Pd Elly Schlein a incontrarlo per provare a convincerlo a ritirare la candidatura per il bene del campo largo. Alla presentazione delle liste mancano meno di 15 giorni, al voto poco più di un mese. In Basilicata il centrosinistra può vincere.