Tra Conte e Schlein (non) c'è Speranza. In Basilicata il Pd è pronto a seguire il M5s

Vogliono il “bonus opposizione”, un articolo a cattiveria meno trenta. In Basilicata, Pd e M5s stanno facendo cose turche e la colpa sarebbe dei giornali. Eravamo alla Camera e la segretaria del Pd, che per una volta ha fatto Conte, tosta, ci ha spiegato che è troppo “facile bastonare il Pd, ma il Pd non è scemo e in Basilicata vedrete!”. Subito dopo è arrivato il rivale Conte, poi Roberto Speranza, uno che piuttosto che candidarsi a Potenza si fa prete no vax. A quel punto è risultato chiaro che tra Pd e M5s non ci sarà mai Speranza. L’ultima di Conte è chiedere all’ex ministro di correre in Basilicata per superare la candidatura di Chiorazzo, che però dice: “Io vado avanti anche senza il M5s”. Se si candida Speranza, Iv e Azione non ci stanno. Il Pd “lavora per l’unita del centrosinistra”. Al momento il “campo largo” si è fermato a Eboli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE