Scovato il talismano della vittoria: è Alessandra Todde, che domani sarà in Abruzzo

Ci siamo informati e abbiamo saputo che ormai al Nazareno il suo nome è diventato sinonimo di vittoria, tanto che ne è derivato un verbo: io toddo, tu toddi, egli todda. Nel Pd infatti non si dice più che qualcuno è stato eletto presidente di una regione, ma che lo hanno toddato presidente. Sicché domani la portano in Abruzzo, Alessandra Todde, appunto, per chiudere la campagna elettorale. O meglio domani la ritirano dalla Sardegna e la “ostendono” in Abruzzo, un po’ come la Sacra sindone, o come Sant’Agata, in pratica come il cornetto rosso, forse come Padre Pio o anche come Lenin nel mausoleo. Fate voi. Andiamo a toddare! Toddiamoci l’Abruzzo!



