La schedina del TotoConte: con il Pd se guidiamo noi e senza Calenda e Renzi

Per Schlein è una questione di aritmetica (d’altronde il fratello Benjamin è un docente di matematica): “Tutti uniti si vince”, continua a ripetere la segretaria del Pd. Per Giuseppe Conte no, non è così. L’ex premier da bravo figlio del sud di quasi sessant’anni ha in mente Totò e lo parafrasa così: la somma non fa il totale. Ecco perché nel M5s, dopo il “modesto” Abruzzo, la voglia di dire mai più con Calenda e Renzi si fa sempre più forte. In queste ore si decide la Basilicata e il capo del M5s preferisce il basso profilo per centrare il risultato. Che, come in Sardegna, potrebbe passare da un candidato con striature grilline (si fanno i nomi, ma chissà, del trasversale Giacomo Lasorella e di Viviana Cervellino).

