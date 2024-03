Taruffi&Baruffi. Basilicata, Piemonte e gli altri guai del duo Pd

Li accomunano la testa pelata, la montatura degli occhiali da dirigente di partito e l’accento emiliano. Il primo, ex Rifondazione e Sinistra italiana, è uno schleiniano della primissima ora, viene da Porretta Terme, sull’appenino emiliano, a un tiro di schioppo da Pavana, il paese di Francesco Guccini, che è un suo accanito supporter. L’altro è di Carpi, nel modenese, è un fedelissimo di Stefano Bonaccini e garantisce la “gestione unitaria” della segreteria nelle trattative politiche del Pd. Se Giulio Cesare aveva come luogotenente in Gallia Tito Labieno, Elly Schlein, con successo per adesso decisamente minore, ha Igor Taruffi e Davide Baruffi, il duo in rima al quale la segretaria ha affidato l’arduo compito di concretizzare il “testardamente unitari”, il campo largo da costruire con il M5s e, se possibile, anche con Carlo Calenda e Matteo Renzi. Gli “Uffi”, come li chiamano ormai nel Pd, sono insomma due dei principali protagonisti del disastro politico che si è consumato negli scorsi giorni in Basilicata. E’ toccato a loro trattare da un lato con Paola Taverna, l’ex senatrice grillina, oggi responsabile enti locali del Movimento: “Ao, ma lo volete capì che a noi quel nome non ci va bene”. Dall’altro, con il volpone Angelo Chiorazzo e il rissosissimo Pd lucano, schierato in buona parte proprio con l’imprenditore e con Roberto Speranza. L’ex leader di Articolo 1, pur di non candidarsi, si è fatto democristiano ed è diventato il principale sponsor di Chiorazzo, prima che suo, già amico di Andreotti e Gianni Letta.

