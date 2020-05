L’abbiamo tanto attesa, sfiorata, rinviata, ma eccoci finalmente catapultati nella Fase 2: scomparso il lockdown, via l’autocertificazione, evaporati i virologi dal palinsesto, il futuro è ora tutto nelle nostre mani. AM: Va detto però che i virologi ci sono rimasti un po’ male. Tormentati per mesi, acclamati, trattati come oracoli, trasformati in star della tv, infine messi da parte secondo il più classico dei canovacci nazionali: speranza dell’Italia – delega per la guida del paese – pubblicazione dei cachet...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.