Commedie rossogialle

È in pieno svolgimento la nuova commedia dell’arte italiana in cui, come è noto, non c’è un copione scritto e gli attori recitano a soggetto, come si suol dire in gergo teatrale. Non essendoci un copione, niente è prevedibile e spesso neanche comprensibile. L’episodio che è andato in scena nelle ultime settimane ha avuto al centro la prescrizione. I protagonisti sono stati Renzi e Conte, mentre la parte comica la recitava Bonafede (nomen omen). Mentre tutto sembrava crollare a cominciare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.