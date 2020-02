La stagnazione economica scoraggia gli imprenditori italiani

Italia: imprenditori pessimisti a causa della stagnazione economica

Parigi, 17 feb 08:39 - (Agenzia Nova) - In Italia gli imprenditori sono pessimisti a causa della stagnazione economica in cui si è impantanato il paese. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, ricordando che il 13 febbraio scorso la Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita di Roma per il 2020. Per quest'anno l'Italia dovrebbe registrare un aumento del Pil dello 0,3 per cento, contro lo 0,4 per cento precedentemente annunciato. A queste previsioni si aggiungono una serie di statistiche macroeconomiche. Il 10 febbraio scorso l'Istat ha annunciato un calo della produzione industriale dell'1,3 per cento. La domanda interna resta debole e il governo non riesce a mettere in atto una politica capace di sostenere i consumi e incentivare gli investimenti. Cominciano a cedere anche le esportazioni, fino ad oggi l'unico vero motore dell'economia italiana.

Continua a leggere l'articolo del Monde

Italia: il governo investirà 123 miliardi di euro nel Sud

Parigi, 17 feb 08:39 - (Agenzia Nova) - Il governo italiano investirà 123 miliardi di euro nel Sud nei prossimi dieci anni per realizzare infrastrutture e creare nuovi posti di lavoro per i più giovani. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, hanno presentato in un liceo di Gioia Tauro il “Piano per il Sud 2030”. Il progetto prevede, entro il 2021, il lancio di una serie di appalti per un valore complessivo di 33 miliardi di euro nell'Italia meridionale. Tra gli obiettivi vi sono lavori di manutenzione e ammodernamento delle autostrade Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria. Una parte del piano verrà finanziata attraverso i fondi strutturali europei, che tra il 2021 e il 2027 ammonteranno a 31 miliardi di euro. A questi si aggiungono gli 87 miliardi provenienti da diverse fonti, come i fondi di sviluppo e coesione.

Continua a leggere l'articolo del Figaro

Italia: Renzi minaccia Conte di far cadere il governo

Londra, 17 feb 08:39 - (Agenzia Nova) - La litigiosità all'interno della maggioranza ha raggiunto un nuovo picco con il fondatore di Italia viva (Iv), Matteo Renzi, che minaccia apertamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte di far cadere il governo a causa del dissenso sulla riforma della prescrizione, Come riferisce oggi il quotidiano britannico "The Telegraph", la presa di posizione di Renzi ha spinto Conte a recarsi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per rassicurarlo che il governo dispone in Parlamento di una maggioranza abbastanza vasta per proseguire, anche se Iv decidesse di ritirare il suo appoggio. In caso di crisi, scrive il "Telegraph", Mattarella non avrebbe altra scelta che sciogliere le Camere ed indire elezioni anticipate, probabilmente a settembre, in un momento in cui l'economa dell'Italia è ferma e il paese rischia di nuovo di cadere in recessione.

Continua a leggere l'articolo del Telegraph

Trasporto aereo: la “tempesta” che ha colpito le compagnie aeree italiane

Madrid, 17 feb 08:39 - (Agenzia Nova) - La "tempesta che imperversa nei cieli italiani" ha una nuova vittima: la compagnia aerea Air Italy. Mentre cerca di risolvere il nodo Alitalia e trovare una soluzione alla sua eterna crisi, l'11 febbraio scorso, il governo è stato quasi sorpreso dalla notizia che Air Italy era in liquidazione. All'annuncio dei circa 35.000 passeggeri rimasti a terra e dei 1.500 dipendenti a rischio, la risposta dell'esecutivo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stata dura. "La decisione di liquidare una società di tali dimensioni non è accettabile senza prima informare il governo e senza valutare seriamente possibili alternative", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Air Italy è il nome dato nel 2018 a Meridiana, la seconda compagnia aerea privata italiana, con oltre 50 anni di attività. Il progetto Air Italy decollò dopo che Meridiana era stata a rischio di bancarotta a causa dell'accumulo di debiti per centinaia di milioni di euro e numerosi licenziamenti.

Continua a leggere l'articolo di Abc

Italia: Venezia apre il carnevale con il "Volo dell'Angelo"

Madrid, 17 feb 08:39 - (Agenzia Nova) - La città di Venezia ha aperto ieri, 16 febbraio, i festeggiamenti del carnevale con la celebrazione del tradizionale "Volo dell'Angelo" in Piazza San Marco, cui hanno partecipato 25.000 persone. Il carnevale di quest'anno ha imposto un forte dispositivo di sicurezza con 120 poliziotti locali, altri 100 agenti della Polizia di Stato, vigili del fuoco e circa 70 volontari della Protezione civile. Prima del carnevale, l'amministrazione di Venezia e gli albergatori avevano lamentato una significativa caduta del turismo a causa dell'alluvione che ha colpito la città ul 12 novembre scorso. A questo si è poi aggiunto l'effetto del coronavirus: il blocco del traffico aereo tra l'Italia e la Cina ha fermato il flusso dei circa 600 mila turisti cinesi che ogni anno visitano Venezia.

Continua a leggere l'articolo della Vanguardia