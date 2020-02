Coronavirus: ministero Esteri Cina, Italia pronta a riprendere alcuni voli

Londra, 7 feb - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Esteri della Cina afferma oggi che l'Italia sarebbe pronta a riprendere alcuni voli di collegamento con il paese, sospesi completamente a seguito dell'epidemia di coronavirus a Wuhan. Lo riferisce il quotidiano britannico "Daily Mail". Nella giornata di ieri 6 febbraio il viceministro degli Esteri cinese, Qin Gang, ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, per comunicargli che la decisione dell'Italia di sospendere i collegamenti aerei senza preavviso ha provocato "notevoli disagi" ai cittadini di entrambi i paesi. Qin ha aggiunto che il governo cinese è "fortemente contrariato per l'eccessiva reazione" dell'Italia al coronavirus e per le "restrizioni" imposte. Il blocco dei voli ostacola, infatti, il rimpatrio dei cittadini cinesi dall'Italia. In risposta, l'ambasciatore Ferrari avrebbe espresso "comprensione per la difficile situazione" dei cinesi in Italia e avrebbe anticipato la disponibilità ad approvare qualche richiesta di riprendere i collegamenti da parte delle compagnie aeree della Cina. Il "Daily Mail" riferisce poi che in Italia è stato accertato il terzo caso di infezione da coronavirus. Si tratta di uno degli italiani rimpatriati da Wuhan. Con i nuovi episodi di contagio rilevati nel Regno Unito e in Germania, sale a 31 il numero degli infettati dal coronavirus in Europa. Infine, il "Daily Mail" riferisce anche della visita effettuata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una scuola elementare del quartiere Esquilino a Roma, frequentata da diversi alunni cinesi. Mattarella si è intrattenuto con i bambini per fugare le paure suscitate dall'epidemia di coronavirus, che hanno causato episodi di razzismo nei confronti dei cinesi in Italia.

Continua a leggere l'articolo del Daily Mail

I piani per il salario minimo per ora restano sulla carta

New York, 7 feb - (Agenzia Nova) - L'Italia è uno dei sei paesi europei dove non vige un sistema di salario minimo. "Bloomberg" ricorda che il governo della Penisola si è impegnato a introdurlo, ma per ora i progressi in tal senso sono pressoché nulli. Un imminente aggiornamento in merito alle priorità della coalizione di governo sarà l'occasione per fare il punto del piano e della sua fattibilità nel difficile contesto delle finanze pubbliche.

Continua a leggere l'articolo di Bloomberg

Benetton licenzia Toscani dopo parole su vittime ponte Genova

Madrid, 7 feb - (Agenzia Nova) - L'azienda di moda italiana Benetton ha rimosso il suo direttore creativo, Oliviero Toscani, dopo un'intervista nella quale ha dichiarato "che nessuno si interessa alla caduta di un ponte", riferendosi a viadotto sul Polcevera a Genova, crollato il 14 agosto 2018 provocando 43 morti, 11 feriti e 566 sfollati. In una dichiarazione, la compagnia e il suo presidente, Luciano Benetton, "si dissociano nel modo più assoluto" dalle dichiarazioni du Toscani, che era già stato licenziato nel 2000 dopo un altro scandalo, anche se è tornato a collaborare con il gruppo nel 2018. Il fotografo è stato l'anima creativa di Benetton tra il 1982 e il 2000, anche se la società ha smesso di contare su di lui dopo una campagna con protagonisti detenuti nel braccio della morte, che ha causato notevoli perdite al gruppo. Il rapporto tra Toscani e Benetton è migliorato anni dopo. Nel 2018, Toscani è tornato nel gruppo come fotografo e direttore di Fabrica, centro di ricerca e innovazione di Benetton. Ora, l'azienda ha stabilito "l'impossibilità di continuare la collaborazione” con Toscani.

Continua a leggere l'articolo della Vanguardia

Regno Unito-Italia: si scusa deputato Tory presente a convegno estrema destra a Roma

Londra, 7 feb - (Agenzia Nova) - Ha suscitato diverse critiche nel Regno Unito la partecipazione di Daniel Kawczynski, deputato conservatore alla Camera dei comuni, alla conferenza sul conservatorismo nazionale, organizzata dall'estrema destra a Roma all'inizio di questa settimana. Alla fine, il parlamentare è stato costretto dai vertici dei Tory ad ammettere di "aver sbagliato" a fornire il suo avallo ad un evento dove erano presenti il leader della Lega Matteo Salvini ed il primo ministro ungherese Viktor Orban. La marcia indietro di Kawczynski trova oggi ampio spazio sul quotidiano "The GUardian", che per primo aveva sollevato la polemica sulla sua presenza al convegno sul conservatorismo internazionale a Roma.

Continua a leggere l'articolo del Guardian

Incidente ferroviario a Lodi fa emergere problemi sicurezza

Parigi, 7 feb - (Agenzia Nova) - L'incidente ferroviario avvenuto a Lodi ieri, 6 febbraio, in cui hanno perso la vita due macchinisti fa emergere il problema legato alla sicurezza della rete dei nazionale dei treni. Lo scrive il quotidiano francese “Le Echos”, spiegando che si tratta del terzo incidente grave in quattro anni. Secondo i primi rilevamenti la motrice del treno, realizzata dal gruppo Bombardier, è andata contro un carrello merci dopo essersi staccata dagli altri vagoni. “La manutenzione è effettuata costantemente e associarla a questo evento tragico mi sembra assolutamente prematuro”, ha detto il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, spiegando che “poteva essere una carneficina”. I sindacati hanno annunciato uno sciopero di due ore per “l'estrema gravità dell'incidente” e per il “rispetto delle vite umane”.

Continua a leggere l'articolo di Les Echos