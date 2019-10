L’eterogenesi di Giggino

Alla fine bisognerà ringraziare la goffaggine di Luigi Di Maio, perché è soltanto grazie alla sua ormai conclamata limitatezza sul piano politico che è stato scongiurato il paradosso tragicomico, certamente inspiegabile se non ricorrendo alle categorie della psicopatologia, secondo il quale un governo nato per non dare i pieni poteri a Matteo Salvini si stava allegramente organizzando per dare poteri speciali a Virginia Raggi, l’ottava piaga di Roma. Il prossimo sarebbe stato Attila? E Nerone? Perché non Bokassa? Spinto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.