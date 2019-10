Regionali e non solo. I parlamentari del M5s spingono Di Maio verso il Pd

Roma. La sintesi dei malumori grillini sta nello sfogo di Paolo Lattanzio. “Questa è l’ennesima capriola di Di Maio, che fa un passo avanti e mezzo indietro”, sbuffa il deputato pugliese, su una panchina del cortile di Montecitorio. “Ormai ti sei sporcato le mani, col Pd? Non puoi contraddirti immediatamente. Così facendo, Luigi scontenta sia quelli come te – dice Lattanzio al collega veneto Rapahael Raduzzi – che all’intesa erano contrari a priori, sia quelli come me che sono favorevoli”....

