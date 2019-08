Trump si augura che l'amico "Giuseppi Conte" torni a Palazzo Chigi

Mentre le trattative tra M5s e Pd proseguono, tra piccoli litigi, incomprensioni e ripensamenti, nel primo giorno della seconda tornata delle consultazioni volute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che domani incontrerà i delegati dei principali gruppi parlamentari), arriva dagli Stati Uniti il gradimento di Donald Trump per un secondo governo guidato da Giuseppe Conte, anzi da Giuseppi Conte. (refuso poi corretto in un nuovo tweet).

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppi Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!