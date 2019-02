Gli irresponsabili

Roma. “Decideranno i nostri iscritti che sono in grado di comprendere il quesito e votare secondo coscienza. Io da capo politico del movimento sosterrò il risultato che verrà fuori”. Sul caso Diciotti e sulla concessione dell’autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti di Matteo Salvini, la posizione di Luigi Di Maio ricorda quella di Laura Castelli, che in televisione sosteneva la necessità di un referendum per l’uscita dall’euro e alla domanda su cosa lei avrebbe votato rispondeva: “Non...

