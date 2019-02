Davide Casaleggio ripete sempre che "la Casaleggio Associati ha donato la piattaforma Rousseau al Movimento". Ma non è vero. La Casaleggio Associati ha donato Rousseau all'Associazione Rousseau, non al M5s.

Qualche precisazione sulla Casaleggio, Rousseau e il M5s. (thread)



E di chi è l'Associazione Rousseau? Di Davide Casaleggio, che ne è presidente, tesoriere e amministratore oggi e sempre, per statuto (come ha rivelato il Foglio un anno fa). Quindi Casaleggio, che ha ereditato dal padre azienda e associazione, ha donato Rousseau a sé stesso.

In questa storia chi "dona" davvero sono gli eletti del M5s che versano, obbligatoriamente, 300 euro al mese (oltre 1 milione di euro l'anno) a Rousseau per far gestire a Casaleggio il colabrodo informatico che Casaleggio ha “donato” a sé stesso. E senza poter mettere becco sui conti.

Mentre gli eletti M5s devono mostrare gli scontrini, Casaleggio – per statuto – non rendiconta nulla: con 300 euro – tanto gli è costata l'Associazione Rousseau che ora fattura più della Casaleggio Associati – controlla il M5s. Ma pare che qualcuno si è svegliato. Buongiorno!