Dibba, che balla che fa

Roma. Alessandro Di Battista ha finito le vacanze in Guatemala ed è tornato in Italia per deliziare l’Italia in diretta tv. Vagamente stizzito, è apparso domenica su Rai1 ospite di Fabio Fazio, dove ha potuto dar sfogo alla sua mirabile arte di inventore di notizie, arte riconosciuta anche a livello internazionale visto che nel 2015 la sua bufala su Nigeria, Ebola e Boko Haram finì nell’elenco delle migliori castronerie dell’anno del New York Times. Nei ventinove minuti di intervista, Alessandro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.