Perché non è colpa del Franco CFA se i migranti arrivano in Italia

Ospite a Che Tempo che fa, ieri sera Alessandro Di Battista ha accusato la Francia di essere responsabile per i migranti in arrivo in Italia. Poche ore prima, anche Luigi Di Maio aveva detto che "quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi, che poi ci fanno pure la morale. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziarsi il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i Paesi africani".

Come ricorda Butac, Les Decodeurs, sito francese di fact-checking legato a Le Monde, ha analizzato la questione in maniera approfondita: l'idea di una fantomatica tassa coloniale che 14 paesi africani pagherebbero alla Francia è falsa.

“Solo due dei 14 Paesi citati hanno ancora rapporti con la Francia che prevedono restrizioni economiche di qualche tipo: si tratta della Guinea e della Repubblica Centroafricana. Nessuna tassa anche in questo caso, ma comunque qualche impedimento per i due Paesi in esame. Tutti gli altri citati non devono pagare nessuna tassa: hanno scelto, liberamente, di fare parte del gruppo di paesi che utilizza il franco CFA. Una valuta speciale, legata al valore del franco francese (quindi oggi legata all’euro) che fu istituita all’inizio della Seconda guerra mondiale”.

Il governo di Emmanuel Macron, sostengono i due leader del M5s, sarebbe colpevole di destabilizzare i paesi africani attraverso il Franco CFA, una moneta comune a tutte le ex colonie francesi (Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Benin, Burkina Faso, Costa D’Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo), spingendo gli abitanti a partire per l'Europa. Ma i dati ufficiali disponibili del ministero dell'Interno, Eurostat e Frontex smentiscono che ci sia alcuna correlazione tra le partenze dai paesi che usano il CFA e gli arrivi sulle coste italiane, come ha spiegato anche David Carretta su Twitter. Nell'elenco dei paesi da cui sono arrivati i migranti in Italia, diffuso dal ministero dell'Interno e aggiornato a dicembre 2018, il primo paese che adotta il franco CFA è la Costa D'Avorio, ottavo in lista, da cui sono arrivate 1.064 persone su 23.370. Tra i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, invece, non c'è nessuna ex colonia francese.

Di Maio e Di Battista danno la colpa alla Francia e al Franco CFA per i migranti.



Tralascio gli aspetti monetari, mi limito a segnalare le due principali nazionalità (dati Frontex) e monete di chi sbarca in Italia:



Tunisini: dinari



Eritrei: nacfa pic.twitter.com/rBv42a4DY4 — David Carretta (@davcarretta) 20 gennaio 2019

Facciamo lo stesso gioco con le colonie: migranti arrivati nel 2018 in Italia e potenza coloniale.



Tunisia: Francia

Eritrea: Italia (ops)

Iraq: Regno Unito

Sudan: Uk

Pakistan: Uk

Nigeria: Uk

Algeria: Francia

Costa d’Avorio: Francia pic.twitter.com/nn6P85yIgP — David Carretta (@davcarretta) 20 gennaio 2019

Sempre a proposito di Francia, CFA e migranti, ecco le nazionalità (e le monete) degli arrivi secondo il ministero degli Interni nel 2018:



Tunisia: dinaro

Eritrea: nacfa

Iraq: dinaro

Sudan: sterlina

Pakistan: rupia

Nigeria: naira

Algeria: dinaro

Costa d’Avoria: CFA! pic.twitter.com/BVs2mbhNWd — David Carretta (@davcarretta) 20 gennaio 2019