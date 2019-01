L'Italia, il malato d'Europa

A prima vista potrebbero sembrare due storie molto diverse e per nulla sovrapponibili ma in realtà, se ci si riflette un istante, esiste un filo sottile che collega le parole allarmate del Fondo monetario internazionale sull’economia italiana e le polemiche del governo relative alle responsabilità che avrebbe la Francia rispetto al dossier degli sbarchi dei migranti dalla Libia. Il Fondo monetario ha scritto, in un report presentato ieri a Davos, che le tensioni sul bilancio italiano, tra “timori riguardanti i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.