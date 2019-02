Ho deciso di autocensurarmi per non offendere gli amanti dei cani

Lettera d’amore a Barbara D’Urso. Barbara, amore. Sono entrato in una gioielleria di via Montenapoleone, avevo scelto un girocollo importante da regalarti, ma al momento di pagare non hanno accettato la mia valuta, il Franco coloniale africano, oggetto recentemente di una sterile polemica che ha fatto perdere potere d’acquisto. Comunque come pagamento non veniva accettato anche prima. Anche perché c’è chi dice che 1 franco coloniale africano vale 1 dollaro e cioè 0,000001 sterline. Vai a capire. Recentemente per sbarcare il lunario ho scritto un racconto dal titolo molto bello: le debolezze del cane. Il Foglio vuole pubblicarlo ma io viste le recenti polemiche ho deciso di autocensurarmi per non offendere gli amanti del bestiame. Ho detto: no, rinuncio al compenso e alla pubblicazione. Barbara scusa se ti sto dicendo tutto. Però tanti uomini come me non si confidano con la propria fidanzata e hanno bisogno di un’altra per poter parlare. Parlare e poi baciarsi. Baciarsi e poi parlare. Ciao, amore.