L'immunità a Salvini, vista da Makkox

Ieri, 18 febbraio, un voto sulla piattaforma Rousseau ha decretato – con poco meno del 60 per cento delle preferenze espresse da 52.000 iscritti – la volontà del M5s di non processare il ministro dell'interno Matteo Salvini. La Giunta per le Immunità del Senato oggi ha negato la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di poter processare il leader leghista con l'accusa di “sequestro di persona aggravato” per non aver fatto sbarcare per 5 giorni 177 migranti dalla nave Diciotti della Guardia costiera. Il M5s compatto ha votato con Lega e centrodestra. Ecco come la vede Makkox.