Un giudizio sereno e pacato sul voto del M5s su Salvini

La si può pensare come si vuole sulla piattaforma russò, sui casaleggi e sui cinque stelle, ma sarebbe un errore giudicare con superficialità e pregiudizio il loro voto sulla Diciotti. Anche espresso nel più fasullo dei contesti, anche se nascesse e morisse tra le parentesi del più demagogico tra i giochi, ogni voto ha sempre, ripeto sempre, a che vedere con la democrazia. Merita attenzione e rispetto. In questo senso, sarebbe opportuno mettere da un canto almeno per un momento le infinite negatività e riflettere con distacco su quello che, volere o volare, non potrà non rivelarsi il giudizio sincero di una quota di nostri concittadini a proposito di un argomento la cui importanza per la politica, poi non solo, è fuori discussione. Guardiamolo dunque in maniera libera questo voto, con la fatica necessaria e con spirito nuovo. Nel nostro piccolo, crediamo di averlo fatto e di essere giunti a formulare, a costo di un prezzo con noi stessi, un giudizio sereno e pacato: mai vista una cazzata del genere.