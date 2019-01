La balla della persecuzione giudiziaria

Chiunque non sia garantista è uno stolto, ma non tutti i garantisti sono cretini. Questo mezzo aforisma di pronta beva serve a spiegare, senza farla troppo palloccolosa, la posizione qui a più riprese illustrata, e in apparenza sorprendente: processate il Truce. I nostri amici della stagione berlusconiana non la comprendono, come dissentono altresì i garantisti giuridici rigorosi. Eppure sarebbe abbastanza semplice. Il Truce non è un uomo politico anomalo sottoposto, per essere un imprenditore disinvolto uscito dall’Italia semi-legale...

