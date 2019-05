Nuovi orrori dal circo mediatico giudiziario

Gli ex vertici di Finmeccanica (oggi Leonardo) e Agusta Westland, Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, sono stati assolti in via definitiva dall’accusa di corruzione internazionale e false fatturazioni in merito al presunto pagamento di una tangente in India. A confermare l’assoluzione è stata mercoledì la quarta sezione penale della Cassazione, che ha respinto il ricorso avanzato dalla procura generale di Milano contro il verdetto di proscioglimento che era stato emesso al termine del processo d’appello bis l’8 gennaio 2018. ...

