In Italia

Di Maio accusa i governi precedenti per la recessione tecnica. Il vicepremier del M5s: “I nostri predecessori hanno mentito: non ci hanno portato fuori dalla crisi”. Il pil in Italia è calato dello 0,2 per cento nel quarto trimestre del 2018, dopo una contrazione dello 0,1 nel terzo. Il premier, Giuseppe Conte, ha detto che “i dati sono transitori, nel 2019 ci sarà il rilancio”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria: “Bisogna aumentare gli investimenti pubblici”.

Salvini contro i magistrati sul caso Diciotti. “Il processo sarebbe un’invasione di campo senza precedenti”, ha detto il ministro dell’Interno a “Porta a Porta”: “Chi sta leggendo le carte, non avrà dubbi su come votare al Senato”.

Il Viminale conferma la chiusura del Cara di Mineo entro fine anno. “A febbraio saranno trasferiti 150 migranti”, ha detto Salvini.

Condannati i vertici di Banca Etruria. Cinque anni in primo grado per l’ex presidente Giuseppe Fornasari e per l’ex dg Luca Bronchi.

Raggi chiede al Mef di sgomberare la sede di CasaPound: l’edificio appartiene al Demanio.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,21 per cento. Differenziale Btp-Bund 243 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,14 sul dollaro.

Nel mondo

Almeno otto morti nel “vortice polare” in America, nel mid-west degli Stati Uniti, dove l’ondata di gelo ha colpito 250 milioni di cittadini americani (tranne gli stati del sud). Le temperature in alcune zone sono scese oltre i 50 gradi sotto zero. Oggi il vortice dovrebbe passare.

A Chicago le basse temperature hanno segnato il record di -30 gradi Celsius.

Intimidazioni a Guaidó. I Faes, le Forze speciali della polizia del regime, hanno circondato la casa della suocera del leader dell’opposizione cercando la moglie Fabiana. I vicini lo hanno avvisato per tempo.

Il Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente legittimo. Pressioni dagli inglesi per sanzionare il regime di Maduro.

“Buone intenzioni con la Cina”, dice Trump. Il presidente americano ha incontrato funzionari cinesi ma ha detto che ogni eventuale accordo sarà siglato soltanto con il presidente Xi Jinping.

“Più tempo per la Brexit”. Il ministro degli Esteri Hunt ha detto che la scadenza del 29 marzo potrebbe slittare. La pausa parlamentare di febbraio è stata sospesa.

Nuovi scambi tra Europa e Iran. Germania, Francia e Inghilterra hanno predisposto un meccanismo per commerciare con l’Iran, nonostante le sanzioni americane.