Semo garantisti, eccome no, ma francamente non capisco perché il Truce non debba finire in galera, finire dico, non marcire. Mi pare che se lo sia ben meritato, che poi magari verrà assolto in Cassazione, perché no?, in quel caso si sarà meritato l’assoluzione, come un Berlusconi qualsiasi. Anzi no, il Cav. in rieducazione ci è finito, dicono che non pagava tasse dovute, anche se di quella presunta truffa fiscale non era personalmente responsabile, insomma lo sappiamo tutti, quello corteggiava...

