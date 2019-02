“Salvini non va processato”, il verdetto porta la firma di Antonio Di Pietro, ex poliziotto e toga simbolo di Tangentopoli, già onorevole senatore e ministro, di recente youtuber bucolico-agreste (nel format “La terra è uguale per tutti”, canale 224 del digitale terrestre). “Alla fine i grillini voteranno contro l’autorizzazione a procedere”, preconizza l’ex toga d’assalto. Il no pentastellato alla richiesta togata, di per sé un ossimoro, potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol per i paladini della supremazia giudiziaria. “Questi ingoiano qualunque...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.