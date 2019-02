Scavalcare le regole. Il caso Salvini

Professor Sabino Cassese, Salvini ha ragione nel sostenere che la Giunta per le elezioni e per le immunità del Senato deve rispondere negativamente alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio pervenuta il 23 gennaio, che lo riguarda, in quanto accusato di sequestro personale aggravato? Bella questione, relativa ai rapporti tra politica e regole, nonché alle relazioni tra alleati di governo. Cominciamo con il dire che il ministro dell’Interno ha assunto due posizioni divergenti. Prima ha detto, con sicurezza da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.