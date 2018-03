Di Maio e il partito stalinista del trolley alla prova del silenzio

Roma. Il non-partito a Cinque Stelle del trolley scende a Roma compatto, in taxi, con consegna del silenzio (non parlare con la stampa e neanche con i tassisti – non si sa mai) e controllo simil-stalinista per i neoeletti chiamati alla prima riunione con Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e i veterani assiepati all’Hotel Parco dei Principi, location pariolina e un po’ hollywoodiana per schieramento di forze dell’ordine e valletti in livrea (incaricati di vietare l’accesso a chiunque non sia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.