Uscendo dal Teatro Ariston al fianco di Elisa Isoardi in “nude look”, disse che alle elezioni avrebbe fatto “lo stesso share di Sanremo”. Ieri ha compiuto 45 anni e da domenica sera lo cercano tutti. E’ l’altro Matteo. Il rottamatore vero. Quello che ha vinto, anzi stravinto. L’unico cui è riuscito quel che non era mai riuscito a nessuno, anche perché nessuno aveva osato provarci: battere Berlusconi in casa, diventare il leader di un nuovo centrodestra che chiude per sempre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.