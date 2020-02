La battaglia contro la Bbc potrebbe rivelarsi un’impresa troppo dispendiosa per Boris Johnson. I deputati conservatori sono stati i primi a condannare l’ipotesi del governo di abolire il canone e trasformare la tv di stato in un servizio a pagamento. L’ex ministro Damian Green lo ha definito “un atto di vandalismo culturale”, e molti suoi colleghi hanno sottolineato che l’indipendenza e l’autorevolezza della Bbc vengono invidiate in tutto il mondo. Il deputato conservatore Damian Collins ha detto di “non essere...

