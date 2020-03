Sono tutte emergenze tranne le chat dei padri sull’e-learning

Dentro questo stato d’emergenza, con le scuole chiuse, lo sfacelo economico, la paura di prendere il treno per Milano, la necessità di prendere il treno per Milano, il bisogno di una baby sitter, la difficoltà di pagare una baby sitter, l’ipocondria della baby sitter, l’angoscia di chi deve partorire tra poco a Piacenza, la solitudine di chi ha più di settant’anni e non ha nessuno che possa aiutarlo a fare la spesa, a fare due chiacchiere, la quarantena di nonni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.