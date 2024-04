Chi è Andrei Zverev, il contrabbandiere di Putin che passa per Pechino e paga in Tether

Si fa chiamare “Zodd" e dall'inizio della guerra in Ucraina aiuta le aziende russe ad aggirare le sanzioni occidentali per procurarsi beni dual use. Il pagamento avviene in criptovalute, un metodo sempre più utilizzato dal Cremlino per continuare a finanziare l'esercito russo

Dopo aver studiato economia nella città siberiana di Omsk, Andrei Zverev, detto “Zodd”, ha deciso di cercare lavoro a Shanghai, iniziando a organizzare rotte commerciali da fabbriche cinesi verso la Russia. “Così sono diventato un contrabbandiere”, ha scritto Zverev su Telegram raccontando il suo lavoro in Cina. Il Wall Street Journal ha ricostruito come Zodd dall’inizio della guerra in Ucraina aiuta le aziende russe ad aggirare le sanzioni occidentali e a procurarsi i cosiddetti beni “dual use”, componenti di droni e altre apparecchiature ad alta tecnologia, un lavoro indispensabile per continuare a finanziare la guerra di Vladimir Putin. Se la Repubblica popolare cinese ha ormai dall’inizio del conflitto un ruolo fondamentale come fonte delle importazioni di Mosca – dal 2021 il commercio tra i due paesi è aumentato di circa il 63 per cento, fino a superare i 240 miliardi di dollari nel 2023 – un nuovo ruolo è rappresentato dall’Asia centrale, Kazakistan e Kirghizistan sono diventati lo snodo principale verso la Russia per i beni dual use. Secondo i dati doganali cinesi, le esportazioni di Pechino di beni dual use verso i due paesi sono aumentate dal febbraio 2022 fino ad arrivare a 1,3 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 64 per cento rispetto ai livelli del 2022, con la Cina che nei due anni precedenti la guerra non ha esportato nemmeno un drone in Kazakistan.