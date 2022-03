Così si muovono le criptovalute in tempo di guerra. E no, gli utenti non sono affatto neutrali

Mentre l’occidente lavora per isolare sempre più la Russia, il timore è che il paese cerchi soluzioni alternative attraverso la blockchain. E anche l'Ucraina ha chiesto via Twitter di ricevere donazioni in Bitcoin ed Ethereum. Intanto si registra il primo utilizzo “umanitario” degli Nft.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto agli statunitensi che si offrivano di portarlo in salvo: “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”. Questa frase è già passata alla storia, e per buone ragioni, ma c’è chi si permette di insistere: sicuro di non avere bisogno di altro? Ad esempio, può servire qualche Nft? I giorni che hanno sconvolto gli equilibri europei, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, hanno toccato anche il settore delle criptovalute, finite al centro di un dibattito politico, militare e soprattutto finanziario, su più fronti. Il primo, più urgente, è quello degli aiuti al popolo ucraino, con il governo di Kyiv che ha chiesto via Twitter di ricevere donazioni in Bitcoin ed Ethereum, allegando diversi wallet su cui versare i soldi. Il tutto mentre Kuna, un portale ucraino per lo scambio di criptovalute, ha avuto una crescita di traffico sin dall’annuncio dell’“operazione militare speciale”, come la definisce il Cremlino, complice anche la sospensione dei prelievi bancari post invasione. E pensare che l’Ucraina aveva legalizzato le criptovalute proprio a metà febbraio, nel pieno dell’escalation militare da parte russa.