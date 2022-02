Zelensky sveglia l'occidente e unisce gli ucraini

La Russia ordina un attacco da tutte le direzioni, ma l'esercito di Mosca, a corto di rifornimenti, rallenta di fronte alla resistenza ucraina. Secondo il Pentagono la caduta di Kyiv è inevitabile e il presidente ucraino dice a chi vuole portarlo in salvo: "Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio". I paesi europei e l'America lo ascoltano: si allineano su codice Swift e mandano armi

Kyiv resiste e l’avanzata dei russi sembra rallentare. L’Intelligence ucraina però ritiene che sia soltanto un cambio di strategia: l’esercito di Mosca sta passando dall’assalto ad azioni di sabotaggio. L’assalto non è riuscito dopo due giorni di combattimenti duri nella capitale, in cui i russi non hanno guadagnato vantaggi tattici o operativi, e adesso soldati e polizia ucraini hanno aumentato i controlli in città, il coprifuoco è stato esteso dalla 17 alle 8, per cercare e fermare eventuali sabotatori. Oltre ai tentativi di avanzare a Kyiv, elicotteri e carri armati russi stanno cercando di prendere l'aeroporto di Zhulyany nel sud della città, ma ancora senza risultati. Il Cremlino, che ha notato il rallentamento, ha detto che si è trattato soltanto di una pausa voluta dal presidente russo, Vladimir Putin, che avrebbe poi ordinato la ripresa dell’attacco dopo che l’Ucraina ha ignorato l’appello di Mosca a negoziare. Kyiv è stata la prima a proporre di trovare un accordo, l’amministrazione del presidente Volodymyr Zelensky ha infatti smentito di aver respinto l’ipotesi di negoziati con Mosca.