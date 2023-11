L'aiuto "segreto" della Cina a Putin, senza oltrepassare la linea rossa dell'Ue

Roma. Dopo i droni, gli elmetti e i giubbotti antiproiettile forniti dalla Cina alla Russia, già alcuni mesi fa i dati doganali avevano mostrato spedizioni di fucili d’assalto e munizioni cinesi all’esercito di Mosca sul territorio ucraino. Mentre gli Stati Uniti segnalavano l’intenzione di Pechino di fornire armi a Vladimir Putin, i soldati di Kyiv condividevano foto e video di componenti di munizioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese utilizzate dai russi in Ucraina. Questi ritrovamenti, che dimostrano una collaborazione – diretta o indiretta – tra Pechino e Mosca in ambito militare, sono stati sempre più frequenti, sino a ieri, quando ha iniziato a circolare su X la foto di una bomba da mortaio M-83A da 60 mm rinvenuta dall’esercito ucraino nella regione di Melitopol. Sull’arma si vedono chiaramente i caratteri cinesi che indicano il luogo di fabbricazione, Shijiazhuang, una città nel nord della Cina nella provincia dell’Hebei, e la data di produzione: aprile 1975. Il sito ucraino Defense Express a settembre aveva pubblicato un video di una partita dello stesso tipo di bomba rinvenuta sul fronte, segnalando già allora il fatto che l’esercito russo non disponesse di mortai da 60 mm nel proprio arsenale e che non vi fosse traccia del suo acquisto da parte della Federazione russa. La Cina non si è espressa sul ritrovamento, non ha mai collaborato per ricostruire il percorso delle bombe né ha fornito i nomi dei possibili paesi terzi da cui potrebbero essere arrivate.

