La ministra Bernini vola in Cina, ma fare accordi con Pechino resta un problema

Il viaggio della ministra dell'Università e della Ricerca è parte dell'uscita soft dalla Via della seta voluta da Meloni. L'Italia mette un miliardo e mezzo per progetti di collaborazione su scienza e tecnologia. Ma nessuna politica di "de-risking" è ancora sul tavolo

Lunedì prossimo la ministra dell’Università e della Ricerca, la forzista Anna Maria Bernini, sarà a Pechino per l’ultima missione del 2023 del governo Meloni nella Repubblica popolare cinese, e quindi l’ultima prima dell’uscita ufficiale dell’Italia dal grande progetto strategico della Via della seta. Bernini va a Pechino per la Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione che si tiene martedì e mercoledì prossimo, durante la quale verrà firmato un protocollo esecutivo tra i due paesi, il cui investimento italiano, per i prossimi due anni, è di un miliardo e quattrocentomila euro.