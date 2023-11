Xi Jinping vìola le libertà religiose mentre vuole ergersi a pacificatore

Da quando nel 2016 il presidente cinese Xi Jinping ha avviato la campagna di “sinizzazione” delle religioni – che altro non è che la cancellazione di fede, religioni e minoranze etniche per raggiungere un’unica identità culturale con caratteristiche cinesi – le autorità di Pechino hanno chiuso, smantellato, convertito e demolito centinaia di moschee nel nord della Cina. L’ong Human Rights Watch ha pubblicato mercoledì un report in cui vengono confrontate nel tempo le immagini satellitari dei luoghi di culto musulmani nelle regioni del Ningxia e del Gansu a maggioranza Hui, l’etnia musulmana della Repubblica popolare. Già dal 2017 nella regione a maggioranza uigura dello Xinjiang, secondo l’Aspi, sarebbero state danneggiate o demolite due terzi delle moschee. Nel Ningxia, dal 2020 ne è stato chiuso un terzo, con la rimozione di numerose cupole e minareti per essere sostituite da “stili architettonici cinesi”.

