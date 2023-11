Quella della Cina su Fukushima era solo propaganda

Il vertice della cooperazione economica dell’Asia-Pacifico in corso a San Francisco ha ospitato uno dei bilaterali più importanti dell’anno, quello tra il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping, ma non solo. Perché nella sua fase aperta al dialogo costruttivo, Xi ha incontrato anche il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Pure loro non si incontravano faccia a faccia da un anno, e nel frattempo le relazioni diplomatiche tra Pechino e Tokyo si erano particolarmente deteriorate. L’altro ieri il leader cinese ha avuto con Kishida un approccio molto simile a quello che ha avuto con Biden: i nostri paesi devono parlarsi, bisogna lavorare a una coesistenza pacifica. Ma a differenza del presidente americano, anche per via di un crollo della popolarità interno in Giappone, il primo ministro Kishida è stato particolarmente duro con il leader cinese, e ha affrontato con lui i temi più sensibili: i cittadini giapponesi arrestati in Cina con l’accusa di spionaggio, le attività militari cinesi insieme alla Russia nelle acque attorno al Giappone, e poi Fukushima.

