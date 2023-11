Come evitare il conflitto con la Cina di Xi. I lavori in corso di Biden al vertice in California

La residenza dove è stata girata la serie tv degli anni Ottanta “Dynasty” è la sede di uno dei bilaterali più importanti dei prossimi mesi. I leader delle prime due economie del mondo tornano a parlarsi "faccia a faccia" per non aggravare la crisi mondiale

“Tra di noi ci capiamo, e questo è fondamentale per evitare che la competizione sfoci in un conflitto”, ha detto il presidente americano Joe Biden seduto di fronte al leader cinese Xi Jinping, oggi nella Filoli, la residenza dove è stata girata la serie tv degli anni Ottanta “Dynasty”, nell’area di Woodside, in California, poco dopo averlo salutato con una stretta di mano nel giardino antistante. “Bentornato”, ha detto Biden, che ha ripetuto a Xi ancora una volta: i nostri team si sono incontrati spesso in questo periodo, ma “niente sostituisce il faccia a faccia”, soprattutto tra noi due, che ci conosciamo da tempo. L’incontro tra i leader delle due prime economie del mondo è iniziato nella tarda mattinata, quando in Italia erano passate le otto di sera, mentre fuori dalla residenza c’erano centinaia di sostenitori pro Cina e solo una piccola presenza di contestatori. “Abbiamo sempre avuto problemi, ma darsi le spalle non è realistico, e può portare a conseguenze inimmaginabili”, ha detto Xi, poco prima che le porte si chiudessero, e iniziasse il vero bilaterale.