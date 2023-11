Biden e Xi si parlano. È un inizio

Ieri il New York Times faceva notare come la Casa Bianca sia stata molto attenta a ciò che il presidente cinese Xi Jinping vede dalla sua finestra nell’hotel di San Francisco: il cerimoniale in bilaterali di questo livello è preciso al dettaglio, è più “una danza diplomatica” che un incontro. E quindi se fuori dalla sua finestra Xi Jinping riuscisse a vedere le proteste contro di lui (o al contrario, i suoi sostenitori) sarebbe un messaggio politico che l’America sta mandando alla Cina. Ci sono bassissime aspettative per questo bilaterale che il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi avranno oggi a margine del vertice Apec. Nessuno si aspetta che si risolvano temi come lo spionaggio massiccio da parte della Cina, la disinformazione, la vicinanza di Pechino a paesi aggressivi come Russia e Iran, tanto meno le misure economiche messe in campo dalla Casa Bianca per limitare il progresso tecnologico di Pechino. La minaccia del decoupling, del disaccoppiamento, è superata, ormai anche in America si parla solo di de-risking, di abbassare il rischio, ma come?

