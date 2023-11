Gran rivolta liberal contro Biden che sostiene Israele. L'alternativa è Trump

Brett McGurk, il consigliere per il medio oriente e il nord Africa del presidente americano Joe Biden, è in arrivo in Israele, poi andrà in Qatar, in Giordania e in Arabia Saudita. L’obiettivo della sua visita è la liberazione degli ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre: sono più di 240 persone, il gruppo terroristico palestinese non ha ancora fornito una lista dei nomi e per “ragioni umanitarie” ne ha liberate quattro. La visita di McGurk, un diplomatico che ha lavorato in tutti i governi americani di questo secolo e che nel 2016 negoziò la liberazione di quattro cittadini americani prigionieri in Iran, è l’ultimo tentativo in ordine di tempo per costruire una strategia condivisa per il rilascio dei prigionieri, mentre continuano le pressioni umanitarie sul governo israeliano di Benjamin Netanyahu a Gaza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE