Meloni rinuncia alla Cina per non aprire un altro fronte

Viaggio a Pechino rimandato "a data da destinarsi". Il silenzio assenso sull’uscita dalla Via della seta: "Basta una mail". E intanto i suoi ministri lavorano all'uscita indulgente. Il 28 novembre arriva in Cina la ministra dell'Università Bernini

Uscire sì, ma in punta di piedi. Senza strappi e dunque incidenti diplomatici. Con la consapevolezza che annullare una visita a data da destinarsi sia un segnale di accortezza, più che di ostilità. Così Giorgia Meloni si sta districando nella ragnatela della Via della seta, eredità-fardello del governo gialloverde, arrivata al capolinea. Con la guerra in Ucraina, il fronte balcanico in ebollizione e il medio oriente che esplode la premier non intende aprire un nuovo fronte con la Cina, soprattutto alla vigilia della presidenza italiana del G7. Si sa dunque che il controverso accordo Roma-Pechino dal prossimo anno non sarà più rinnovato (scade il 23 dicembre prossimo). Resta un problema formale, ma di sostanza: quello del “come”.