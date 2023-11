Dopo l’Italia – primo membro del G7 a firmare per l’ingresso nel progetto di Xi Jinping e primo paese a ventilare un’uscita, non ancora formalizzata sebbene il termine per il rinnovo automatico scada tra un mese e mezzo – anche le Filippine escono dalla Via della seta. Come per l’Italia, anche nelle Filippine non c’è stato ancora un annuncio ufficiale, ma un passo ben più concreto: qualche giorno fa il dipartimento dei Trasporti di Manila ha sancito la fine degli accordi con la Cina per il finanziamento della costruzione di tre ferrovie, parte integrante del progetto strategico della Via della seta. “Abbiamo tre progetti che non saranno più finanziati dal governo cinese. Non possiamo aspettare all’infinito e sembra che la Cina non sia più interessata”, ha detto il segretario ai Trasporti Jaime Bautista, aggiungendo che Manila guarderà ad altri finanziatori come Giappone, Corea, Australia, Stati Uniti o Ue, i cui tassi d’interesse proposti per i prestiti erano molto più vantaggiosi.

