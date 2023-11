Biden e Xi s'incontrano e si parlano, ma non potrebbero essere più distanti

Mercoledì prossimo il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping saranno di nuovo l’uno di fronte all’altro, a San Francisco, a un anno di distanza dal loro ultimo incontro a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Allora sembrava che ci fosse uno spiraglio d’apertura al dialogo tra i leader delle prime due economie del mondo, ma subito dopo la situazione era precipitata di nuovo: la crisi del pallone-spia cinese sui cieli americani abbattuto dal Pentagono, la competizione strategica nel settore tecnologico, l’assertività cinese nel Mar cinese meridionale che è diventata sempre più aggressività contro le Forze armate americane e paesi partner degli Stati Uniti. Secondo il comunicato della Casa Bianca pubblicato ieri, i leader discuteranno di relazioni bilaterali ma anche “di una serie di questioni regionali e globali”. Poco dopo, una nota del ministero degli Esteri cinese ha confermato che Biden e Xi affronteranno anche “le principali questioni riguardanti la pace e lo sviluppo mondiale”. Eppure è chiaro che le posizioni tra i due non potrebbero essere più lontane: Pechino usa la propaganda per accusare l’America di essere causa delle crisi – sia dell’invasione russa dell’Ucraina sia della guerra in medio oriente – e il summit arriva nel momento in cui Biden sta attraversando il periodo più complicato della sua presidenza.

