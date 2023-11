La strategia cinese per restare a galla in medio oriente (e in Italia)

Pechino può sfruttare l'escalation tra Israele e Palestina e l'uscita soft dell'Italia dalla Via della seta allo stesso modo, e cioè per aumentare la sua influenza all'estero. Per questo serve educazione e trasparenza. Parla Emily de La Bruyere di Horizon Advisory

Il discorso di ieri del leader cinese Xi Jinping, alla riunione straordinaria dei paesi Brics, era molto atteso: la Cina ha effettuato diverse esercitazioni militari congiunte con l’Iran, ha aumentato enormemente negli ultimi anni la sua presenza nel Mar rosso attraverso la sua prima base militare all’estero inaugurata nel 2017 in Gibuti, e ieri era la prima volta che il leader parlava della guerra in medio oriente. Ma il suo discorso è stato ancora una volta privo di proposte concrete: “La comunità internazionale deve agire con misure pratiche per evitare che il conflitto si estenda e metta in pericolo la stabilità dell’intero medio oriente”, ha detto Xi, auspicando la soluzione dei due stati e la convocazione di una conferenza di pace.